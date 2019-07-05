Türkiye ABD’nin tahtını sallayacak

BUGÜN NELER OLDU

ÇIN, ABD ile yaşadığı gerginliğin ardından alternatif pazarlara yönelince Türk kirazına kapı açıldı. Yıllardır Çin'e yaş meyve-sebze ihraç etmek isteyen ancak türlü bürokratik engellerle karşılaşan Türk çiftçiler bu engeli kirazla aştı. Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Senih Yazgan, "1.3 milyar nüfusu olan Çin'e bir haftada 171 ton kiraz ihraç ettik. ABD'nin kiraza ek vergi koyması Çin'in gözünde Türk kirazını avantajlı hale getirdi. Bu fırsatı değerlendirebilirsek ABD'nin tahtını sallayabiliriz" dedi. Portakal ve limonu da bu pazara sokmak istediklerini belirten Yazgan, "Bu pazarda kalıcı olabilirsek 2.3 milyar dolarlık yaş sebze meyve ihracatımızı, 5 milyar dolara yükseltebiliriz" diye konuştu.