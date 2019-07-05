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, çalışmak için en iyi 7. ülke

Giriş Tarihi: 5.7.2019
Türkiye, çalışmak için en iyi 7. ülke
HSBC Grubu "Expat Explorer" anketine göre Türkiye, yaşamak ve çalışmak için dünya genelinde en iyi 7. ülke seçildi. Anket, ülkelerin sunduğu olanakları yaşam kalitesi, iş-özel yaşam dengesi, finansal getiri ve aile yaşamı bakımından inceliyor. Ankete göre Türkiye'deki yabancı çalışanların yüzde 62'si yaşam kalitelerinin kendi ülkelerine göre arttığını, yüzde 69'u kendisini güvende hissettiğini, yüzde 60'ı Türkiye'de iş-özel yaşam dengesinin daha iyi olduğunu belirtiyor. Yabancı çalışanların yüzde 58'i ise Türkiye'de güzel restoranlar ve kaliteli yemek olduğunu ifade ediyor.
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Türkiye, çalışmak için en iyi 7. ülke
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