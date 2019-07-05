Yenilenebilir enerjide Avrupa üçüncüsüyüz

BUGÜN NELER OLDU

Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol, son 5 yıl içerisinde yenilenebilir enerjideki kurulu güç artışında Avrupa'da Türkiye'nin üçüncü sırada olduğunu belirterek, "Almanya ve İngiltere'nin hemen arkasındaki Türkiye, başından beri bu konuya çok fazla ilgi gösteren İspanya, Fransa ve diğerlerinin de önünde" dedi. Birol, Türkiye'nin ilk teknoloji odaklı düşünce merkezi STM ThinkTech tarafından düzenlenen "Enerji Güvenliği: Fırsatlar ve Tehditler" panelinde yaptığı konuşmada, bugün dünyada hiçbir ülkenin izole bir enerji adası olmadığını ve karşılıklı etkileşim içinde bulunduğunu söyledi. Birol, özellikle yenilenebilir enerjinin tüm dünyada çok hızlı büyüdüğüne işaret ederek, "Yenilenebilir enerji devriminin başladığı yer Avrupa. Ama şu andaki lider Çin. Yenilenebilirde biz de Türkiye'de önemli adımlar attık" dedi.