4.3 milyar $’lık şehir hastanesi 2020’de kapılarını açıyor

BUGÜN NELER OLDU

KAMU Özel İş Birliği (PPP) modeli kapsamında 4.3 milyar dolarlık yatırımla hayata geçirilecek Başakşehir Şehir Hastanesi'nin yüzde 60'ı tamamlandı. 1 yıl sonra açılması planlanan hastane bittiğinde 10 bin kişiyi istihdam edecek. Rönesans Sağlık Yatırım ve Japon Sojitz ortaklığı ile Kamu Özel İş Birliği (PPP) modeli kapsamında inşaatı devam eden projede 3.2 milyon metrekare büyüklüğünde sağlık kompleksleri bulunacak. Hastane, deprem yüklerini aktarmada en etkili teknoloji kabul edilen 2 bin 68 adet sismik izolatörle 'Dünyanın En Büyük Sismik İzolatörlü Binası' unvanına da sahip olacak. Hastaneye aralarında Japon Devlet Bankası JBIC ve kredi verenlere sigorta sağlayan Japon devlet kuruluşu NEXI'nin de bulunduğu 9 farklı global finans kuruluşu da destek veriyor.2 bin 682 yatak kapasitesiyle günde 32 bin 700 hastaya hizmet vermeye hazırlanan Başakşehir Şehir Hastanesi, 1 milyon metrekarenin üzerinde alanıyla tüm bölgenin sağlık ihtiyaçlarına çözüm olmayı hedefliyor. İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, "İstanbul'da 39 bin 800 yatağımız var. Son 3 senede İstanbul'da yaklaşık 3 bin 600 tane yatak ilavesi oldu. Şehir hastanesi bunun bir üst konsepti. 100 bin kişi bu hastaneye gidip gelecek" dedi. Rönesans Sağlık Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Yanıkömeroğlu da, İstanbul'un sağlıkta 'merkez' konumuna geleceğini söyledi. Başakşehir Şehir Hastanesi'nin İstanbul'un ilk şehir hastanesi olacağını vurgulayan Yanıkömeroğlu, "İkinci şehir hastanesi Anadolu Yakası'nda yapılacak. Başakşehir gelişen bir bölge ve bu projeyle sağlık merkezi olacak" diye konuştu.