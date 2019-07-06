Sağlık ordusuna 29 bin kişi katılacak

BUGÜN NELER OLDU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, merakla beklenilen sağlık personeli atama kararına ilişkin müjdeyi verdi. Atamaların bir ay içinde gerçekleştirileceğini belirten Bakan Koca, şunları söyledi: "Bakanlığımızın hekim, diş hekimi ve eczacı alımlarına ilâveten 29 bin 689 yeni sağlık çalışanını kamuda istihdam edeceğimizi açıklamıştık. İlk etapta 6 bin 835'i hemşire, bini ebe ve 3 bini sağlık teknisyeni ve teknikeri olmak üzere psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçisi gibi unvanlarda ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile toplam 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacak. Bugüne kadar olduğu gibi KPSS puanıyla yapılacak bu atamalar için ilanımız bir ay içinde yayınlanacak. Duyurular, Bakanlığımızın Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve ÖSYM internet adresinden takip edilebilir."