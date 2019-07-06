Türk Telekom ödülleri topladı

BUGÜN NELER OLDU

Türk ?Telekom ve iştiraki İnnova, 20'ncisi düzenlenen Bilişim 500'de 3'er ödül aldı. Türk Telekom, Bilişim 500 ödüllerinin hizmet sağlayıcı bölümünde "İnternet" ve "Sabit Telefon Hizmetleri" kategorilerinde birinci oldu. Türk Telekom ayrıca Ankara Şirketleri ilk 10 listesinde de birinci sırada yer aldı.Türk Telekom'un bilgi teknolojileri çözümleri sağlayıcısı İnnova ise üç ayrı dalda ödüle layık görüldü. Bilişim 500 ödüllerinin sistem entegratörü ve iş ortağı bölümünde "Danışmanlık", "CRM" ve "ERP" kategorilerinde birinci olan İnnova, satış gelirlerine göre genel sıralamada ise 28. sırada yer aldı. Türk Telekom'un Hizmet Sağlayıcı Bölümü İnternet ve Sabit Telefon Hizmetleri Kategorisi Birincisi Ödülünü Türk Telekom Dijital ve Siber Güvenlik Ürün Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı Ramazan Demir aldı.