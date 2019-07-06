Türkiye dijitalleşmede oyun kurucu olacak

BUGÜN NELER OLDU

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Şundan kimsenin şüphesi olmaması lazım. Önümüzde geçireceğimiz 4 yıllık seçimsiz dönemde, kamu ve özel sektörün güçlü birlikteliğinden çıkacak sinerjiyle ekonomimizi sağlamlaştıracak, milletimizin refahını yükselteceğiz" dedi. Teknoloji şirketi NGN tarafından Tuzla Tepeören'de hayata geçirilen Türkiye'nin en büyük veri merkezi yatırımı Star of Bosphorus Veri Merkezi'nin açılışında konuşan Varank, Türkiye'yi teknolojinin ve dijital ekonominin merkez ülkesi yapmak için gece gündüz çalışırken böyle bir yatırımın açılışını gerçekleştirmenin çok anlamlı olduğunu söyledi.Veri merkezinin 140 milyon dolarlık bütçesiyle Türkiye'de yapılan en büyük veri merkezi yatırımlarından olduğunu dile getiren Varank, burada kamu ve özel sektör müşterilerine üst düzey veri depolama, yönetilen hizmetler ve güvenlik hizmetleri sağlanacağını bildirdi. Varank, yatırımın en önemli tarafının ise veri merkezi, yerlileştirilmiş bulut teknolojisi ile hizmet sunması olduğunu dile getirdi.Varank, "Elbette, bizler bu sürecin gerisinde kalamayız. Bu süreci tüm koşullarıyla birlikte kavramak, en önemlisi de oyun kurucu olmak zorundayız. Bu yüzden Milli Teknoloji Hamlesi gibi bir vizyonla yola koyulduk. Her konuşmamızda dijital dönüşüm diyoruz, dijital kalkınma ve ekonomiden bahsediyoruz" diye konuştu.