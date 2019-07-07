Dolar fiyatları bugün ne kadar oldu? Güncel dolar kuru alış ve satış fiyatları ne kadar? (7 Temmuz 2019)

Dolar fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşları yakından ilgilendiriyor. Güncel olarak dolar kuru ile ilgili bilgi sahibi olmak isteyenler değişen grafiğin dengesini öğrenmek istiyor. Her kesimi ilgilendiren dolar, özellikle yatırım amaçlı kullanan ve kişisel ihtiyaçları için doları tercih eden vatandaşları daha çok ilgilendiriyor. Buna göre; 7 Temmuz Pazar dolar fiyatları kaç TL oldu?

DOLAR FİYATLARI BUGÜN NE KADAR OLDU? (7 TEMMUZ 2019)

Alış: 5,6255

Satış: 5,6309

GÜNCEL DOLAR FİYATLARINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ