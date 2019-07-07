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bugün ne kadar oldu? Güncel alış ve satış fiyatları ne kadar? (7 Temmuz 2019)

Dolar fiyatlarını güncel olarak vatandaşlar takip etmekte. Son günlerdeki dolar fiyatlarındaki dengenin grafiği vatandaşların ilgisini çekiyor. Uzmanların görüşünün de merak edildiği dolar kurunda bireyler hem kişisel ihtiyaçları için hem de yatırım amacıyla doları tercih ediyorlar. Buna göre; 7 Temmuz Pazar günü güncel ne kadar oldu? Dolar alış ve satış fiyatları için sabah.com.tr’yi ziyaret edebilirsiniz..

Giriş Tarihi: 7.7.2019 10:15
Dolar fiyatları bugün ne kadar oldu? Güncel dolar kuru alış ve satış fiyatları ne kadar? (7 Temmuz 2019)

Dolar fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşları yakından ilgilendiriyor. Güncel olarak dolar kuru ile ilgili bilgi sahibi olmak isteyenler değişen grafiğin dengesini öğrenmek istiyor. Her kesimi ilgilendiren dolar, özellikle yatırım amaçlı kullanan ve kişisel ihtiyaçları için doları tercih eden vatandaşları daha çok ilgilendiriyor. Buna göre; 7 Temmuz Pazar dolar fiyatları kaç TL oldu?

DOLAR FİYATLARI BUGÜN NE KADAR OLDU? (7 TEMMUZ 2019)

Alış: 5,6255

Satış: 5,6309

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