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bugün ne kadar oldu? Canlı dolar kuru alış satış fiyatı! 8 Temmuz 2019 güncel fiyatları

Ekonomide en çok merak edilen konulardan birisi olan hakkında son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Zira, gerek yatırım, gerekse alım satım gibi çeşitli amaçlarla güncel fiyatlarını takip eden bireyler, canlı euro dolar kuru bilgisine ulaşmak istiyor. Dövizde yaşanan hareketlilik neticesinde, haftanın ilk günü itibari ile 'Dolar bugün ne kadar?' sorusu arama motorları üzerinde yanıtı en çok merak edilenler arasında öne çıkıyor. Sizler için hazırladığımız haberimizin detaylarından, güncel ve canlı dolar kuru hesaplama bilgisine ulaşabilir; anlık döviz fiyatları takibini gerçekleştirebilirsiniz. İşte, 8 Temmuz 2019 Pazartesi gününe alış satış rakamları...

Giriş Tarihi: 8.7.2019 01:48
Dolar kuru bugün ne kadar oldu? Canlı dolar kuru alış satış fiyatı! 8 Temmuz 2019 güncel döviz fiyatları

Döviz fiyatları, altın ile beraber ekonomide günlük olarak en çok aranan konulardan birisi durumunda. Haftanın ilk günü itibari ile dolar kurunda yaşanan dalgalı seyir, bireyleri alım ve satım fiyatları hakkında sorgulamaya yöneltiyor. Uzun vadeli yatırım, kısa vadeli alış satış gibi çeşitli amaçlarla güncel döviz kuru bilgisine ulaşmak isteyen bireyler, araştırmalarını da bu şekilde yönlendiriyor. Hiç şüphesiz, en çok öne çıkan ise dolar fiyatları durumunda.

CANLI DOLAR KURU BUGÜN NE KADAR? 8 TEMMUZ 2019 PAZARTESİ

Sizler için hazırladığımız haberimizden, canlı ve güncel rakamlar ile euro dolar kuru bilgisine ulaşabilir; anlık euro ve dolar alış satış fiyatları hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

İşte, 8 Temmuz 2019 Pazartesi gününe ilişkin rakamlar;

DOLAR

Alış: 5,7373
Satış: 5,7413

EURO

Alış: 6,4428
Satış: 6,4508

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