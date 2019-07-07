Dolar kuru bugün ne kadar oldu? Canlı dolar kuru alış satış fiyatı! 8 Temmuz 2019 güncel döviz fiyatları

Döviz fiyatları, altın ile beraber ekonomide günlük olarak en çok aranan konulardan birisi durumunda. Haftanın ilk günü itibari ile dolar kurunda yaşanan dalgalı seyir, bireyleri alım ve satım fiyatları hakkında sorgulamaya yöneltiyor. Uzun vadeli yatırım, kısa vadeli alış satış gibi çeşitli amaçlarla güncel döviz kuru bilgisine ulaşmak isteyen bireyler, araştırmalarını da bu şekilde yönlendiriyor. Hiç şüphesiz, en çok öne çıkan ise dolar fiyatları durumunda.

CANLI DOLAR KURU BUGÜN NE KADAR? 8 TEMMUZ 2019 PAZARTESİ

Sizler için hazırladığımız haberimizden, canlı ve güncel rakamlar ile euro dolar kuru bilgisine ulaşabilir; anlık euro ve dolar alış satış fiyatları hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

İşte, 8 Temmuz 2019 Pazartesi gününe ilişkin rakamlar;

DOLAR

Alış: 5,7373

Satış: 5,7413

EURO



Alış: 6,4428

Satış: 6,4508

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