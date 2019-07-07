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’nın yeni düzenlemesine sektörden tam not

BARIŞ ŞİMŞEK
BARIŞ ŞİMŞEK ANKARA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 7.7.2019
EPDK’nın yeni düzenlemesine sektörden tam not
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK), akaryakıt dağıtım şirketleri ile 13 bin dolayında bayinin satılan her birim akaryakıttan alacağı paya ilişkin yaptığı kâr düzenlemesi sektörden tam not aldı. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) Başkanı Fesih Aktaş, EPDK'nın uzun zamandır sektörün beklediği taslak düzenlemeyi sektörün genel görüşüne açarak olumlu bir adım attığını ifade ederek, "EPDK kâr oranını bayi lehine minimum yüzde 55'e-45 oranında düzenleyerek sistemsel rahatlık sağlamayı amaçlamaktadır. Dünyanın hiçbir ülkesinde ve ekonomisinde toptancı, perakendeciden daha fazla pay alarak kazanç sağlayamaz" dedi. EPGİS Başkanı Aktaş, bir diğer düzenleme maddesi olarak dağıtıcılar tarafından maliyet unsuru olarak algılanan hususlarda da iyileştirme yapıldığını söyledi.
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EPDK’nın yeni düzenlemesine sektörden tam not
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