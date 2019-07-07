EPDK’nın yeni düzenlemesine sektörden tam not

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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK), akaryakıt dağıtım şirketleri ile 13 bin dolayında bayinin satılan her birim akaryakıttan alacağı paya ilişkin yaptığı kâr düzenlemesi sektörden tam not aldı. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) Başkanı Fesih Aktaş, EPDK'nın uzun zamandır sektörün beklediği taslak düzenlemeyi sektörün genel görüşüne açarak olumlu bir adım attığını ifade ederek, "EPDK kâr oranını bayi lehine minimum yüzde 55'e-45 oranında düzenleyerek sistemsel rahatlık sağlamayı amaçlamaktadır. Dünyanın hiçbir ülkesinde ve ekonomisinde toptancı, perakendeciden daha fazla pay alarak kazanç sağlayamaz" dedi. EPGİS Başkanı Aktaş, bir diğer düzenleme maddesi olarak dağıtıcılar tarafından maliyet unsuru olarak algılanan hususlarda da iyileştirme yapıldığını söyledi.