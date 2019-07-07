Hilton Kozyatağı’na 5. kez en iyi otel ödülü

BUGÜN NELER OLDU

Dünyanınen prestijli turizm ödülleri olarak nitelenen 'World Travel Awards 2019' ödülleri Portekiz'in Madeira adasında düzenlenen törende sahiplerini buldu. Bu yıl 26'ncısı düzenlenen Dünya Turizm Ödülleri 2019'da, Hilton İstanbul Kozyatağı, bir kez daha "Türkiye'nin En İyi Şehir Oteli" seçildi. Eylül 2014'te Anadolu Yakası'nın ilk Hilton oteli olarak hizmet vermeye başlayan Hilton İstanbul Kozyatağı, 2015, 2016, 2017 ve 2018'de de "Türkiye'nin En İyi Şehir Oteli" ödülünün sahibi olmuştu. Hilton İstanbul Kozyatağı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Zeynel Gür, "Otelimizde, misafir memnuniyeti önceliğimizi oluşturuyor. Bu ödülü, otelin açıldığı yıldan beri 5 sene üst üste alıyor olmamız da misafir memnuniyetinin bir göstergesi" dedi. Gür, Anadolu yakasının aldığı talebin önemi bir oranını oluşturduklarını söyledi.