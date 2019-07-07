Kurban fiyatları ne kadar olacak? 2019 kurbanlık fiyatları belli oldu! Diyanet duyurdu!

Kurban Bayramı süresince "kurbanlık fiyatları ne kadar oldu" sorusu oldukça araştırılan bir konu. Vatandaşlar kendi ekonomilerine uygun olarak büyükbaş ya da küçükbaş kurban seçmek için karar verme aşamasında. Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan gelen bilgiler doğrultusunda kurbanlık fiyatlarının ne kadar olduğu da belli oldu. Vatandaşların merakının giderilmesi Kurban Bayramı gelmeden bayram müjdesi niteliği taşıyor. Müslüman alemi açısından kıymetli olan kurban ibadetini vatandaşlar yerine getirmek istiyor. Kurban kesme ibadetinin amacı; alemlerin rabbi olan Cenab-ı Hakk'a yaklaşmayı sağlamak, yine yüce Allah'ın rızasını kazanmak maksadıyla ve onun emirlerine itaat ve bağlılık göstermek için kesilmektedir. Bu sayede kulları Allah'ın huzurunda maddi bir fedakarlık örneği sergileyerek manevi bir bağ kurmaktadır..

Buna göre; Kurbanlık fiyatları ne kadar olacak? 2019 küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık fiyatları!