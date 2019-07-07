Sanayinin devleri Türkiye partnerliğinde buluşacak

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Dışticaretteki ortaklığını her geçen gün güçlendiren Türkiye ve Rusya, ülkelerarası işbirliğini sanayi ve teknoloji alanlarına da taşıyor. Bu kapsamda Türkiye, Rusya'nın Yekaterinburg kentinde 8-11 Temmuz'da düzenlenecek INNOPROM 2019'da partner ülke olacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, birçok ülkeden sanayi ve teknoloji firmalarının yer alacağı etkinliğe onur konuğu olarak fuarın resmi açılışını gerçekleştirecek.Ziyareti sırasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Birinci Başbakan Yardımcısı Dmitry Kozak ve Rusya Federasyonu Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov ile görüşme yapması öngörülen Varank, program kapsamında gerçekleştirilecek Türk-Rus Sanayi Forumu'na da Türkiye adına başkanlık edecek. Bu yıl 10'uncusu düzenlenen organizasyon, 'Dijital Üretim: Entegre Çözümler' temasıyla gerçekleştirilecek. Etkinliğin odak alanları metal işleme, sınai otomasyon, katmanlı imalat, makine, parça imalatıyla elektrik ve elektronik teknolojileri olacak. Etkinlikte, iki ülke arasında sanayi alanındaki işbirliği ve yatırım fırsatları ele alınacak. Fuarda, Türkiye'nin önde gelen şirketleri, sanayi teknolojileri ve çözümlerine yönelik çalışmalarını tanıtacak. Rusya'nın 2010'dan beri düzenlediği INNOPROM, ülkenin ana sanayi, ticaret ve ihracat platformu olarak tanımlanıyor.