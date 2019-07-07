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haberi: bünyesine 29 bin personel alınacak! Sağlık Bakanlığı 29 bin ne zaman?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca katıldığı bir televizyon programında açıklamalarında bulundu. Bakan Koca bünyesine 29 bin yapılacağını ve bu personellerin KPSS sınavı ile alınacağını belirtti. Yaşanan bu gelişmelerin ardından çok sayıda kişi konuyla ilgili araştırmalara başladılar. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak? Konuyla ilgili detaylara ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıklamalarına haberimizin içeriğinden ulaşabilirsiniz…

Giriş Tarihi: 7.7.2019 11:10 Güncelleme Tarihi: 7.7.2019 11:11
Son dakika haberi: Sağlık Bakanlığı bünyesine 29 bin personel alınacak! Sağlık Bakanlığı 29 bin personel alımı ne zaman?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bir televizyon kanalında katıldığı programda açıklamalarında bulundu. Özellikle bünyesinde çalışmak isteyen vatandaşlara büyük müjdeyi veren Koca, birçok açıklamada bulundu. Sağlık Bakanlığı bünyesine mülakat olmadan KPSS ile 29 bin yapılacağını belirten Koca, birçok müjde daha verdi. Yaşanan bu gelişmelerin ardından konuyla ilgili detayları vatandaşlar merak ediyorlar. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak? İşte konuyla ilgili detaylar…

SAĞLIK BAKANLIĞI BÜNYESİNE KPSS İLE 29 BİN PERSONEL ALIMI YAPILACAK!

Sağlık Bakanlığı personel alımı ile ilgili detaylara bu başlık altından ulaşabilir. Bakan Koca'nın açıklamalarını okuyabilirsiniz…

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Son dakika haberi: Sağlık Bakanlığı bünyesine 29 bin personel alınacak! Sağlık Bakanlığı 29 bin personel alımı ne zaman?
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