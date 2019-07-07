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Türk bankacılık sektörü Moody's raporunu yalanlıyor

'nin hem stratejik hem de lokomotif sektörlerinin başında gelen bankacılık sektörü, sermaye yeterlilik rasyosu ve düşük sorunlu kredi oranıyla güçlü yapısını devam ettiriyor.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 7.7.2019 09:40 Güncelleme Tarihi: 7.7.2019 09:41
Türk bankacılık sektörü Moody's raporunu yalanlıyor

Türkiye'nin hem stratejik hem de lokomotif sektörlerinin başında gelen bankacılık sektörü, sermaye yeterlilik rasyosu ve düşük sorunlu kredi oranıyla güçlü yapısını devam ettiriyor.

TÜRKİYE G-20 ÜLKELERİ İÇİNDE HANE HALKI BORCU EN DÜŞÜK ÜLKELER ARASINDA

Bankacılık sektörünün NPL oranı bu yılın mart ayında yüzde 4,04 iken, mayıs itibarıyla sınırlı yükselişle yüzde 4,18'e çıktı. Türkiye, yüzde 14,8'lik oranla G20 ülkeleri içinde hane halkı borçluluğu en düşük ülkeler arasında yerini aldı. Bankaların çekirdek sermaye yeterlilik rasyosu yüzde 12,9 düzeyinde bulunuyor.

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Türk bankacılık sektörü Moody's raporunu yalanlıyor
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