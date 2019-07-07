Veri güvenliğine sıkı tedbir

Türkiye ürettiği tüm verileri artık yerli ve milli şirketlerin depolama hizmetiyle saklayacak. Bilginin petrolden daha değerli hale geldiği iletişim çağında Cumhurbaşkanlığı, önemli bir genelgeye imza attı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milli güvenliği tehdit edebilecek veya kamu düzeninin bozulmasına yol açabilecek kritik türdeki verilerin güvenliğinin sağlanması amacıyla "Bilgi ve İletişim Güvenliği Tedbirleri"ne ilişkin genelge yayımladı. Genelgede, bilginin dijital ortamlara taşınması, erişimin kolaylaşması, altyapıların dijital hale gelmesi ve bilgi yönetim sistemlerinin yaygın olarak kullanılmasının güvenlik risklerini beraberinde getirdiği belirtildi.







YERLİ MEDYA TERCİH EDİLECEK

Genelgedeki bazı maddeler şöyle:

* Nüfus, sağlık ve iletişim kayıt bilgileri ile genetik ve biyometrik veriler gibi kritik bilgi ve veriler, yurt içinde güvenli bir şekilde depolanacak.

* Sosyal medya ve haberleşmede yerli uygulamalar tercih edilecek.

* Kritik veriler, internete kapalı ve fiziksel güvenliği sağlanmış bir ortamda bulunan güvenli bir ağda tutulacak.

* Kamu verileri, kurumların özel sistemleri veya kontrolündeki yerli hizmet sağlayıcılar hariç bulut depolama hizmetlerinde saklanmayacak.

* Yerli mobil uygulamalar hariç, mobil uygulamalar ve sosyal medya üzerinden gizlilik dereceli veri paylaşımı ve haberleşme yapılmayacak.

* Yerli ve milli kripto sistemlerinin geliştirilmesi teşvik edilecek.

* Yazılım veya donanımların arka kapı yani kullanıcıların bilgisi olmaksızın sistemlere erişim imkanı sağlayan güvenlik zafiyeti içermediğine dair taahhütname alınacak.

* Kamu e-posta sistemlerinin ayarları güvenli olacak biçimde yapılandırılacak, e-posta sunucuları, Türkiye'de ve kurumun kontrolünde bulundurulacak. Sunucular arasındaki iletişimin ise şifreli olarak yapılması sağlanacak.

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