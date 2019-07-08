200 bin kamu işçisinin zam maratonu başladı

Milyonlarca çalışanın gözü Ankara'da başlayan toplu iş sözleşmesi görüşmelerine çevrildi. Yaklaşık 200 bin kamu işçisi için pazarlık geçen hafta başlarken, ağustosta da 3 milyon memur, 2 milyon memur emeklisinin ücret ve maaşlarında yapılacak artışı belirlemek için taraflar masaya oturacak. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sendikaların taleplerini alırken, adil bir sonuca varılacağını söyledi. Hükümet kamu işçisinin aylığını son iki yılda yüzde 37.14 artırdı.



300 LİRA İYİLEŞTİRME

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, kamu işçilerinin ücret artış teklifini Bakan Selçuk'a sundu. Türk-İş en düşük aylık brüt ücretin 3 bin 500 liraya çekilmesini ve bu ücretlere 300 lira iyileştirme yapılmasını istedi. Ayrıca birinci 6 ay için yüzde 15, sonraki 1.5 yıllık dönemde de 6 ayda bir enflasyon oranında artış ve yüzde 3 refah payı talep etti. Geçen yıl daimi işçi kadrosuna alınan işçilerin de bu toplu iş sözleşmesi kapsamına, KİT'ler, belediyelerdeki taşeron işçilerin de daimi kadroya alınması da diğer talepler arasında yer alıyor. Mevcut durumda daimi kadroya alınan taşeron işçiler için 2020'ye kadar 6 ayda bir yüzde 4 ücret artışı uygulanacak. Cuma günü de Hak-İş heyetini kabul eden Bakan Selçuk, işveren ve işçilerle ortak noktada buluşulan her çözümün değerli olduğunu belirtti. Hak-İş'in Bakan Selçuk'a sunduğu teklifte de brüt 4 bin 250 lira altında ücret kalmaması talep edildi. Tüm çalışanlara seyyanen günlük 12, aylık 360 lira iyileştirme yapılmasını, bu iyileştirmeler ve taban ücret belirlendikten sonra birinci 6 ay ücretlere yüzde 15 zam, ikinci, üçüncü ve dördüncü altı ayda ise ücretlere enflasyon artı 5 puanlık artış yapılması istendi.

BUGÜN NELER OLDU