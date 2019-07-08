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9 Temmuz Salı ne kadar oldu? Son dakika gram ve çeyrek güncel altın fiyatları...

Vatandaşların konusundaki araştırmaları sürerken piyasalarda yaşanan son dakika gelişmeleri de yakından takip ediliyor. 9 Temmuz Salı altın fiyatları ne kadar? Ortak değerler, toplumun hafızası ve alışkanlıkları kültürü oluşturur, bizim kültürümüzde de altın son derece değerli ve önemlidir. Bunların dışında dolar ve eurodan farklı olarak en çok tercih edilen birikim aracıdır. Özel olarak hazırladığımız içeriğimizde güncel gram ve fiyatlarını bulabilir, anlık değişimleri takip edebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 9.7.2019 06:46
9 Temmuz Salı altın fiyatları ne kadar oldu? Son dakika gram ve çeyrek güncel altın fiyatları...

Düğünlerin vazgeçilmezleri arasında yer alan altın, yaz aylarında çokça araştırılıyor. Kapalıçarşı'dan gelecek son dakika haberleri piyasanın nabzını tutan vatandaşları heyecanlandırıyor. Özellikle piyasalardaki son durumlardan sonra gram altına olan talep de oldukça arttı. bugün 257,11 TL'den alınırken 257,15 TL'den satılıyor.

9 TEMMUZ ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Ülkemizde en çok tercih edilen kuyumculardan en çok satın alınan altın türleri arasında vardır. Çeyrek altın bugün ne kadar oldu? sorusu da en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alır. Çeyrek altın bugün 411,06 TL'den alınırken 420,61 TL'den satılıyor.

piyasalar
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9 Temmuz Salı altın fiyatları ne kadar oldu? Son dakika gram ve çeyrek güncel altın fiyatları...
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