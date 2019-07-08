9 Temmuz Salı altın fiyatları ne kadar oldu? Son dakika gram ve çeyrek güncel altın fiyatları...

Düğünlerin vazgeçilmezleri arasında yer alan altın, yaz aylarında çokça araştırılıyor. Kapalıçarşı'dan gelecek son dakika haberleri piyasanın nabzını tutan vatandaşları heyecanlandırıyor. Özellikle piyasalardaki son durumlardan sonra gram altına olan talep de oldukça arttı. Gram altın bugün 257,11 TL'den alınırken 257,15 TL'den satılıyor.

9 TEMMUZ ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Ülkemizde en çok tercih edilen kuyumculardan en çok satın alınan altın türleri arasında çeyrek altın vardır. Çeyrek altın bugün ne kadar oldu? sorusu da en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alır. Çeyrek altın bugün 411,06 TL'den alınırken 420,61 TL'den satılıyor.