Evde bakım parası yatan iller neler? 8 Temmuz evde bakım maaşı yatacak iller...

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından uygulanan evde bakım maaşı çok önemli bir çalışmadır. Bakıma muhtaç olduğunu kanıtlayan kişilere karşı devletin yardım desteğinin sağlanması vatandaşları mutlu eden bir durumdur. Hasta bakım paralarının ödemeleri ise her şehire göre farklılık göstermektedir. Engelliye bakan kişinin evde bakım maaşı alabilmesi için ilk şart, engellinin en az yüzde 50 oranında engelli olduğunu sağlık kurulu raporuyla tespit etmesi gerekmektedir.

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