Hak-İş’te rekor üye artışı

BUGÜN NELER OLDU

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Temmuz 2015'te Hak-İş'e bağlı sendikaların toplam üye sayısı 385 bindi. Bugün bu sayı 700 binlerde. Dört yıl gibi kısa bir sürede üye sayımızı yüzde 100'e yakın artırdık" dedi. Son yıllarda en çok önemsedikleri gelişmenin kamudaki taşeron işçileri kadroya alan düzenleme olduğunu vurgulayan Arslan, şöyle devam etti: "Taşeron sisteminin kamuda sona erdirilmiş olması, Türkiye, emekçiler ve bizim için tarihi bir başarıdır fakat başta KİT'lerdekiler olmak üzere kadro alamayan arkadaşlarımız var. Bunların da kadrolarına kavuşmasını istiyoruz." Arslan, Hak-İş'in 14. Olağan Genel Kurulu'nu 10-11 Temmuz'da düzenleyeceklerini söyledi.