Haziranda ihracat 2.2 milyar dolar

BUGÜN NELER OLDU

Türkıye otomotiv endüstrisi, haziranda yüzde 14 düşüş yaşamasına rağmen ihracatın lider sektörü olmayı sürdürdü. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre, sektörün ihracatı haziranda 2.2 milyar dolar olurken, Türkiye'nin toplam ihracatından aldığı pay da yüzde 19 düzeyinde gerçekleşti. Haziranda tüm ana ürün gruplarında düşüş yaşanırken, Fransa yüzde 45 artış oranıyla en fazla ihracat yapılan ülke konumuna yükseldi. Hollanda'ya ihracat yüzde 170 gibi yüksek bir oranda, ABD'ye de yüzde 20 artış gösterdi. İlk altı ayda ihracat ortalaması 2.5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.