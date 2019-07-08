İki Suriyeli şirketten biri ticaret yapıyor

BUGÜN NELER OLDU

Suriyeliler hakkında göç politikaları ve sosyal olaylar sürekli gündemde. Ancak işin bir boyutu daha var ki o da girişimci Suriyeliler. Türkiye'de uzun süredir adet bazında 1 numaralı yabancı yatırımcı olan Suriyeli şirketlerin sayısı 15 bini geçti. Rakam Şubat itibarıyla tam olarak 15 bin 159 oldu. Almanların 4 bin 600'le ikinci sırada yer aldığı listenin üçüncü sırasında 2 bin 114 ile Azeriler var. Peki bu Suriyelilerin profili nasıl ve ne tür alanlarda faaliyet gösteriyorlar? Bu konuda herhangi bir kurumun kapsamlı bir araştırması yok ancak Türkiye Odalar Borsalar Birliği (TOBB) rakamları ve bazı odaların şehir bazlı istatistikleri var. TOBB şirket istatistiklerine göre Türkiye'de 2018'de bin 595 Suriyeli şirket açıldı. Bu rakam 2019 Ocak-Mayıs'ta 372 oldu.Suriyelilerin sektörel ayrımına bakınca yüzde 49 gibi bir oranda yani iki şirketten birinin toptan ve perakende ticaret yaptığı ortaya çıkıyor. İkinci sırada ise yüzde 12 ile gayrimenkul geliyor. Gayrimenkulü yüzde 8 ile inşaat takip ediyor. İnşaatı imalat sektörü takip ediyor. İmalatın payı yüzde 6. Gaziantep 2 bin firma ile en çok Suriyeli şirketi barındıran şehirlerden. Gaziantep'te sanayi odasına kayıtlı olan ve KOBİ düzeyinde üretim yapan firma sayısı ise 80. Bu rakam dışında 650 adet de ticaret odasına kayıtlı firma var. 80 KOBİ düzeyindeki firmanın yüzde 60'ı gıda üretimi yaparken ikinci büyük alan ayakkabı üretimi. Ayakkabı üretimini ise konfeksiyon izliyor. İş dünyasının en büyük problemi ise Suriyelilerin kayıtdışılığı. Örneğin 200 işçi çalıştıran bir firma 25-30 kişilik istihdam gösteriyor. İş dünyasının genel talebi denetimlerin artırılması. Ayrıca dışarıdan sermaye girişinde uygulanan tedbirlerde kuru ile yaşın ayrılması da isteniyor. Kara parayla mücadelenin devam etmesinin yanında yabancı sermaye anlamında Suriyelilerin kaçırılmaması bekleniyor.