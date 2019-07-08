İstanbul yılın ilk yarısında 48 milyon yolcu ağırladı

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İstanbul'dakıhavalimanlarından yılın ilk yarısında düzenlenen 337 bin 218 iç ve dış hat seferiyle toplam 48 milyon 763 bin 184 yolcu seyahat etti. Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgiye göre, nisandan itibaren sadece özel ve kargo uçuşlarının yapıldığı Atatürk Havalimanı'nı, bu yılın yarısında iç hatta 4 milyon 227 bin 132, dış hatta ise 11 milyon 845 bin 402 yolcu kullandı. Bu dönemde geliş ve gidiş seferleriyle 16 milyon 72 bin 534 yolcu Atatürk Havalimanı'ndan taşındı. Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda bu yılın ocak-haziran döneminde 16 milyon 747 bin 818 yolcu misafir edildi. İç hatta 10 milyon 407 bin 326, dış hatta 6 milyon 340 bin 492 yolcu, 6 aylık dönemde bu havalimanından seyahat etti. 6 Nisan'dan itibaren tam kapasite hizmet vermeye başlayan İstanbul Havalimanı'nda, bu yılın ilk yarısında 4 milyon 160 bin 247 iç hat, 11 milyon 782 bin 585 dış hat yolcusu misafir edildi. Altı ayda toplam 15 milyon 942 bin 832 yolcu, havalimanı merkezli düzenlenen seferlerden yararlandı. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda dış hatlarda yolcu sayısı yüzde 31 düzeyinde artış gösterdi.