Kruvaziyerde rota İstanbul

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul'uyeniden rotalarına ekleyen kruvaziyer işletmecileri, Galataport'un tamamlanması ve Yenikapı Limanı'nın hayata geçirilmesiyle şehrin, yıllık cirosu 35 milyar doları bulan kruvaziyer turizminde önemli bir destinasyon haline geleceğini belirtiyor. Celestyal Cruises Türkiye Temsilcisi Karavan Cruises Direktörü Özgü Alnıtemiz, Türkiye'de kruvaziyer sektörünün büyümesi için öncelikle altyapının gelişmesi gerektiğini söyledi. Kruvaziyerlerin ülkeye gelmesi için yeni limanlarının yapılması gerektiğine dikkati çeken Alnıtemiz, Türkiye limanlarının rotada olmadığı zaman Akdeniz çanağının da kaybedildiğini vurguladı. Alnıtemiz, yıllık cirosu 35 milyar doları bulan, 28 milyon yolcunun seyahat ettiği dünya kruvaziyer turizmi için İstanbul'un önemli bir destinasyon olduğunu vurguladı.