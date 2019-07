10 milyarlık hasat zamanı

BUGÜN NELER OLDU

BaşkanRecep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı icraat programı kapsamında Hazine'ye ait tarım arazilerinin çiftçilere kiralanması binlerce ailenin yüzünü güldürdü. 250 bin çiftçi Hazine arazisi kiralarken, orman vasfını yitiren arazilere yönelik barışla devletin kasasına 10 milyar lira girecek. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı çiftçi sayısının 2.1 milyon olduğunu belirterek, Örtü Altı Kayıt Sistemi'ne kayıtlı işletme sayısının 50 bini geçtiğini bildirdi.Hükümet, tarımsal destekler ve yatırımlarla tarım sektörünün daha güçlü ve dinamik bir yapıya kavuşması sağlayacak adımlar atmaya devam ediyor. Küçük çiftçilerin ürettiği ürünleri tüketiciye doğrudan satışında, vergisel düzenlemelerden kaynaklanan engeller bir bir kaldırılıyor. Hazine arazilerinin kiralanması, çiftçilere yönelik destekler Meclis gündemine taşındı. Konuya ilişkin soruları yanıtlayan Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, geçen yıl çiftçilere toplam 14.5 milyar lira destek ödemesi yapıldığını belirtti.Bakan Pakdemirli, "Üreticiler, tarımsal destekler ve benzeri uygulamalardan faydalanabilmek için kendi istekleriyle Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıt yaptırılıyor. Kayıtları da her yıl güncellemeleri gerekiyor. Bu kapsamda geçen yıl sisteme kayıtlı çiftçi sayısı 2.1 milyon kişi oldu. Tarımsal İzleme ve Bilgi Sistemi'yle de tarımın her alanda veriler kayıt altına alınıyor. Proje kapsamında ÇKS, Veteriner Bilgi Sistemi, e-reçete gibi 40'tan fazla modül ve bunlardan sağlanan verilerle hizmet veriliyor. Sisteme geçen yıl içinde 54 bin 982 bin adet giriş yapıldı" dedi. Kurum arazileri belediye veya mücavir alan sınırları içerisindeyse Hazine arazilerinin rayiç bedelinin tamamı üzerinden doğrudan satışa sunulabiliyor.TARIM arazilerinin kiralanması konusunda 220 bine yakın başvuru gelirken yaklaşık 10 bin vatandaşın kiralama işlemi de tamamlandı. Hazineye ait yaklaşık 3.4 milyar metrekare tarım arazisi çiftçilere ecrimisil bedelinin yarısı üzerinden 10 yıla kadar kiralanıyor. Arazilerin daha etkin, verimli kullanmasını sağlayacak bu sistemle çiftçiler arazileri kiralayıp daha sonra da bedeliyle satın alabiliyor. Bu arazilerde kira yüzde 25 peşin, kalanı da iki taksitle ödenebildiği gibi hasat dönemlerinde yılsonunda tek seferde de ödeme yapılabiliyor. On yıllık kira süresi sonunda çiftçiler ister kira süresini uzatabiliyor, isterlerse bu arazileri doğrudan satın alabiliyor.