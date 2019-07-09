20 bin siber güvenlikçi aranıyor

Uluslararası ilişkilerde ve ülkeler
arasında yaşanan
gerginlikler siber saldırıların
artmasında
önemli rol oynuyor.
Türkiye, dünyada
en fazla siber saldırıya uğrayan
ilk beş ülke arasında.
Türkiye' den önce Amerika,
Rusya, Çin ve Hindistan geliyor.
Teknolojinin gelişmesiyle
birlikte olası siber saldırılara
karşı korunmak büyük
önem arz ediyor. Veriler,
Türkiye'de 20 bin dünyada ise
3 milyon siber güvenlik uzmanına
ihtiyaç olduğunu gösteriyor.
Bu da Türkiye'nin bu
pazara yatırım yapmasını ve
ürün geliştirme çalışmalarını
artırmasını gerektiriyor. Siber
güvenlik pazarının 120 milyar
dolar olduğuna dikkat çeken
Sparta Bilişim Kurucusu
Alper Başaran, "Türkiye'nin
aldığı pay yalnızca
45 milyon dolar.
Kalanını ise dışarıya
aktarıyoruz. Bu
da Türkiye'nin bu
pazara yatırım yapmasını
ve ürün geliştirme
çalışmalarını artırmasını
gerektiriyor" dedi.
Sparta Bilişim'in dünyada
bir ilk olan Hack2Escape,
senaryo tabanlı ve uygulamalı
bir siber güvenlik eğitim
programı başlattığını anlatan
Başaran, programda katılımcılara
yüksek güvenlikli bir
kamptan kaçabilmesi için eğitimlerin
verileceğini söyledi.
Başaran, "Eğitim sonrası katılımcıların
kamp sistemlerini
hackleyerek kaçmayı başarmaları
gerekecek. 4 gün sürecek
olan eğitim siber güvenlik alanına
ilgi duyan her düzeyde
katılımcıya uygun" diye
konuştu.