20 bin siber güvenlikçi aranıyor

BUGÜN NELER OLDU

Uluslararası ilişkilerde ve ülkelerarasında yaşanangerginlikler siber saldırılarınartmasındaönemli rol oynuyor.Türkiye, dünyadaen fazla siber saldırıya uğrayanilk beş ülke arasında.Türkiye' den önce Amerika,Rusya, Çin ve Hindistan geliyor.Teknolojinin gelişmesiylebirlikte olası siber saldırılarakarşı korunmak büyükönem arz ediyor. Veriler,Türkiye'de 20 bin dünyada ise3 milyon siber güvenlik uzmanınaihtiyaç olduğunu gösteriyor.Bu da Türkiye'nin bupazara yatırım yapmasını veürün geliştirme çalışmalarınıartırmasını gerektiriyor. Sibergüvenlik pazarının 120 milyardolar olduğuna dikkat çekenSparta Bilişim KurucusuAlper Başaran, "Türkiye'ninaldığı pay yalnızca45 milyon dolar.Kalanını ise dışarıyaaktarıyoruz. Buda Türkiye'nin bupazara yatırım yapmasınıve ürün geliştirmeçalışmalarını artırmasınıgerektiriyor" dedi.Sparta Bilişim'in dünyadabir ilk olan Hack2Escape,senaryo tabanlı ve uygulamalıbir siber güvenlik eğitimprogramı başlattığını anlatanBaşaran, programda katılımcılarayüksek güvenlikli birkamptan kaçabilmesi için eğitimlerinverileceğini söyledi.Başaran, "Eğitim sonrası katılımcılarınkamp sistemlerinihackleyerek kaçmayı başarmalarıgerekecek. 4 gün sürecekolan eğitim siber güvenlik alanınailgi duyan her düzeydekatılımcıya uygun" diyekonuştu.