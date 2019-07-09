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20 bin siber güvenlikçi aranıyor

Giriş Tarihi: 9.7.2019
20 bin siber güvenlikçi aranıyor
Uluslararası ilişkilerde ve ülkeler arasında yaşanan gerginlikler siber saldırıların artmasında önemli rol oynuyor. Türkiye, dünyada en fazla siber saldırıya uğrayan ilk beş ülke arasında. Türkiye' den önce Amerika, Rusya, Çin ve Hindistan geliyor. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte olası siber saldırılara karşı korunmak büyük önem arz ediyor. Veriler, Türkiye'de 20 bin dünyada ise 3 milyon siber güvenlik uzmanına ihtiyaç olduğunu gösteriyor. Bu da Türkiye'nin bu pazara yatırım yapmasını ve ürün geliştirme çalışmalarını artırmasını gerektiriyor. Siber güvenlik pazarının 120 milyar dolar olduğuna dikkat çeken Sparta Bilişim Kurucusu Alper Başaran, "Türkiye'nin aldığı pay yalnızca 45 milyon dolar. Kalanını ise dışarıya aktarıyoruz. Bu da Türkiye'nin bu pazara yatırım yapmasını ve ürün geliştirme çalışmalarını artırmasını gerektiriyor" dedi. Sparta Bilişim'in dünyada bir ilk olan Hack2Escape, senaryo tabanlı ve uygulamalı bir siber güvenlik eğitim programı başlattığını anlatan Başaran, programda katılımcılara yüksek güvenlikli bir kamptan kaçabilmesi için eğitimlerin verileceğini söyledi. Başaran, "Eğitim sonrası katılımcıların kamp sistemlerini hackleyerek kaçmayı başarmaları gerekecek. 4 gün sürecek olan eğitim siber güvenlik alanına ilgi duyan her düzeyde katılımcıya uygun" diye konuştu.

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