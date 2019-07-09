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Avrupa’da en fazla Türkiye’de açıldı

Giriş Tarihi: 9.7.2019
Avrupa’da en fazla AVM Türkiye’de açıldı
Avrupa'dakı alışveriş merkezi (AVM) pazarı 2018'de 2.6 milyon metrekarelik yeni arzla 168.1 milyon metrekareye ulaşırken, geçen yıl en yüksek arzın gerçekleştiği ülke 525 bin metrekareyle Türkiye oldu. Cushman&Wakefield'ın hazırladığı "Avrupa Alışveriş Merkezleri Geliştirme Raporu"na göre, geçen yıl AVM arzı 2017'ye göre yüzde 28 azalarak 2.6 milyon metrekareye gerilerken, perakende pazarına giren yeni arzda son 24 yılın en düşük değeri görüldü. Bu rakam, Orta ve Doğu Avrupa'da ilk geleneksel AVM'lerin açıldığı tarihler olan 1990'ların başında görülen değerler seviyesinde gerçekleşti.
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Avrupa’da en fazla AVM Türkiye’de açıldı
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