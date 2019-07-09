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Dolar ne kadar oldu? Çarşamba bugün ne kadar oldu? Canlı alış satış fiyatı burada!

Ekonomide en çok merak edilen konulardan biri de oluyor. Vatandaşlar hakkındaki son dakika gelişmelerini yakından takip ediyorlar. En doğru bilgiye ulaşmak için günü gününe değişen grafiği inceleyen bireyler doları hem yatırım aracı hem de kişisel ihtiyaçları için kullanıyor. Bu amaçla fiyatlarını takip eden bireyler, canlı euro ve dolar fiyatları bilgisine ulaşmak istiyor. Sizler için hazırladığımız haberimizin detaylarından, güncel ve hesaplama bilgisine ulaşabilir; anlık döviz fiyatları takibini gerçekleştirebilirsiniz. İşte, günü dolar fiyatları alış satış rakamları...

Giriş Tarihi: 10.7.2019 07:39
Dolar ne kadar oldu? 10 Temmuz Çarşamba dolar kuru bugün ne kadar oldu? Canlı döviz alış satış fiyatı burada!

Ekonominin vazgeçilmezi sayılan altın ve dolar fiyatları günlük olarak arama motorlarında en çok aratılan konulardan biridir. Uzun vadeli yatırım, kısa vadeli alış ya da kişisel ihtiyaçların getirdiği dolar kullanımı ile en önemlisi de yatırım aracı olarak görülen döviz kurları bu bağlamda vatandaşlar için ekonominin direği sayılıyor. Güncel döviz kuru ya da dolar fiyatlarına ulaşmak isteyen bireyler, araştırmalarını da bu şekilde yapıyor. Bu bağlamda en çok merak edilen ve tercih edilen ise dolar fiyatları oluyor.

CANLI DOLAR KURU BUGÜN NE KADAR? 10 TEMMUZ 2019 ÇARŞAMBA

Sizler için hazırladığımız haberimizden, canlı ve güncel rakamlar ile euro dolar kuru bilgisine ulaşabilir; anlık euro ve dolar alış satış fiyatları hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

İşte, 10 Temmuz 2019 Çarşamba gününe ilişkin rakamlar;

DOLAR

Alış: 5,7305

Satış: 5,7374

EURO

Alış: 6,4251

Satış: 6,4339

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