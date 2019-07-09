Dolar ne kadar oldu? 10 Temmuz Çarşamba dolar kuru bugün ne kadar oldu? Canlı döviz alış satış fiyatı burada!

Ekonominin vazgeçilmezi sayılan altın ve dolar fiyatları günlük olarak arama motorlarında en çok aratılan konulardan biridir. Uzun vadeli yatırım, kısa vadeli alış ya da kişisel ihtiyaçların getirdiği dolar kullanımı ile en önemlisi de yatırım aracı olarak görülen döviz kurları bu bağlamda vatandaşlar için ekonominin direği sayılıyor. Güncel döviz kuru ya da dolar fiyatlarına ulaşmak isteyen bireyler, araştırmalarını da bu şekilde yapıyor. Bu bağlamda en çok merak edilen ve tercih edilen ise dolar fiyatları oluyor.

CANLI DOLAR KURU BUGÜN NE KADAR? 10 TEMMUZ 2019 ÇARŞAMBA

Sizler için hazırladığımız haberimizden, canlı ve güncel rakamlar ile euro dolar kuru bilgisine ulaşabilir; anlık euro ve dolar alış satış fiyatları hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

İşte, 10 Temmuz 2019 Çarşamba gününe ilişkin rakamlar;

DOLAR

Alış: 5,7305

Satış: 5,7374

EURO

Alış: 6,4251

Satış: 6,4339

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