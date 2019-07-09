Hazine ihalesinde faiz 4 puan düştü

BUGÜN NELER OLDU

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'nın, görevden alınmasının piyasalarda deprem etkisi yaratacağını ileri sürerek felaket tellallığı yapanlar bir kez daha hayal kırıklığına uğradı. Hazine ihalesinde faiz 4 puan geriledi. Dolar, Asya seansında 5.82 TL'yi görmesine rağmen, daha sonra 5.72 liraya indi. Borsa İstanbul'da açılışta 97.800 puana gerileyen endeks, kayıplarının önemli bir bölümünü telafi ederek 98 bin 800 puana çıktı. Hazine'nin kuponsuz tahvil ihalesinde, geçen ay yüzde 24.45 olan faiz, dün yüzde 20.6'ya indi.