Kızlar iş hayatına daha güçlü katılacak

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Türkiye'nin en büyük fren üreticisi ve dünyanın fren üretiminde öncü firmalarından Chassis Brakes International, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında hayata geçirdiği Mesleğim Geleceğim Projesi'nin ikinci etkinliğini gerçekleştirdi.Mesleğim Geleceğim projesi ile toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması, kızların sosyal yaşamda ve iş hayatında daha aktif bir şekilde yer alması hedefleniyor. 'Mesleğin Gerçek Sahipleri Hikâyelerini Anlatıyor, Kız Çocuklarının Mesleği Geleceği Oluyor' sloganıyla düzenlenen projenin 2. etabında konuşmacılar iş hayatı hakkında deneyimlerini paylaştı. Karacabey Şükran Yemişçioğlu Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Chassis Brakes International Türkiye Genel Müdürü Ahmet Yağcı, projenin pilot bölgesi olarak son yıllarda mesleki eğitime yönelik farkındalık çalışmalarıyla adından söz ettiren Karacabey'i seçtiklerini söyledi. Yağcı, "Kadınların iş hayatına katılımının daha fazla olması ve cinsiyet ayrımı yapılmadan istedikleri bölümlerde çalışabilme özgürlüğünde olmaları gerektiğini düşünüyoruz" dedi.