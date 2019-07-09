Son dakika haberi: Altın fiyatları bugün ne kadar? 10 Temmuz gram tam ve çeyrek altın fiyatları burada!

Düğün sezonunun açılması ile birlikte altına olan rağbet de artmış durumda. Özellikle yakınlarına düğün, kına vb organizasyonlarda takmak isteyen bireyler fiyatları da yakından takip ediyorlar. Ülkemizde döviz kurlarının aksine daha çok tercih edilen bir yatırım aracı olan altın bugün ne kadar oldu? Sabah.com.tr olarak 10 Temmuz gram, tam, yarım, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatlarını sizler için hazırladık…

10 TEMMUZ ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? GRAM, TAM VE ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

Altın fiyatları ile ilgili tüm gelişmeleri haberimizin içeriğinden takip edebilirsiniz…

GRAM ALTIN NE KADAR?

Son dönemde çeyrek altının yükselmesi ile birlikte en çok tercih edilen altın türleri arasında olan gram bugün, 257,45 liradan satın alınırken, 257,51 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

Ülkemizde en çok tercih edilen yatırım aracı olan çeyrek altın bugün, 407,97 liradan satın alınırken, 417,45 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Yarım altın fiyatları da bireyler tarafından takip edilen araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. Bugün 813,39 TL'den alınırken 834,90 TL'den satılıyor.

TAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Tam altın fiyatlarında son durum şu şekilde; 1.631,88 TL'den alınan tam altın 1.664,69 TL'den satılıyor. Genelde uzun vadeli birikim aracı olarak tercih edilir ve kolay kolay bozdurulmaz.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış: 1.693,00

Satış: 1.718,00

ATA ALTIN

ALIŞ: 1.695,61

SATIŞ: 1.739,02