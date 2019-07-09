TEB’den KOBİ’lere özel, avantajlı masraf paketleri

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Türk Ekonomi Bankası (TEB), KOBİ'lere özel sunduğu ürünlerine bir yenisini daha ekledi ve 3 farklı masraf paketi sunmaya başladı. TEB'den yapılan açıklamaya göre, mikro, makro ve dış ticaret olarak açıklanan masraf paketlerinden, cirosu 25 milyon TL'ye kadar olan KOBİ'ler faydalanabilecek.Mikro ve makro masraf paketi ile müşteriler, belirlenen kanallardan paket kapsamındaki adetlerde yapılacak EFT, havale, çek karnesi ve çek tahsilatı işlemlerinde her işlem için ayrı bir masraf ödemeden, ihtiyaçları doğrultusunda seçecekleri masraf paketi ile yıl boyunca işlem masraflarını daha avantajlı hale getirecek.KOBİ dış ticaret masraf paketiyle ihracat veya ithalat yapan, potansiyelini artırmak isteyen veya dış ticarete yeni adım atacak KOBİ'ler, bir yıl sınırsız çek tahsilat işlemi ve kurumsal internet şubesi ve CEPTETEB kurumsal kanallarından sınırsız EFT, havale işlemi ile 40'ar adet Giden YP Havale Komisyonu, Swift giderleri ve dış ticarete yönelik farklı işlemleri ekstra ücret ödemeden gerçekleştirebilecek. TEB KOBİBankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Ali Gökhan Cengiz, "Bu paketlerimizle KOBİ'lerimizin yapacakları işlemlerde daha avantajlı olmalarını amaçlıyoruz" dedi.