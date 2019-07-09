Türk metali akıllı teknolojiyle buluşacak

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Metal işleme sektöründe dünyanın lider ticaret fuarı olan EMO Hannover, bu yıl "Geleceğin üretimine yön veren akıllı teknolojiler" sloganıyla kapılarını açacak.Metal kesme ve şekillendirme tezgâhları, üretim sistemleri, yüksek hassasiyetli araçlar, otomatik malzeme akışları, bilgisayar teknolojisi, endüstriyel elektronik ve aksesuar alanlarında modern metal işleme teknolojilerinin sergileneceği fuar 50'nin üzerinde ülkeden 2 binden fazla firmaya ev sahipliği yapacak. 16-21 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek fuara bu yıl 44'ü üretici olmak üzere 50'nin üzerinde Türk firması da katılacak.EMO fuarına ilişkin hazırlıklar dünyadaki az sayıda gazeteci ile fuar öncesinde paylaşıldı. SABAH Gazetesi'nin de davet edildiği uluslararası organizasyonda milyar dolarlık buluşmanın detayları aktarıldı. Konuyla ilgili yetkililer, "EMO, dünya üzerindeki makine imalat sanayinin en prestijli fuarı. Sektördeki yenilikler ve en üst teknolojiler burada sergileniyor" dedi.Sektörün dünya üzerindeki karar vericileri buluşturduğunu ve Türkiye'nin ihracatında da önemli rol oynadığının altını çizen yetkililer, "EMO fuarı iç pazarın daraldığı bugünlerde ülke ihracatımız açısından çok önemli" dedi. Bu sene Endüstri 4.0'ın tüm yönlerine dikkat çekilmesi amacıyla EMO Hannover'in farklı etkinliklerinde IoT konusuna özel önem verildiğini aktaran yetkililer, kontrol teknolojisi, yazılım ve otomasyon teknolojisi alanlarında faaliyet gösteren katılımcılara yer verileceğini bildirdi.Yetkiler, fuarla ilgili şunları anlattı: "Katılımcılar ürün geliştirmeden üretime, kalite yönetiminden lojistiğe kadar birçok alanda dünya trendlerini yakından deneyimleme fırsatı elde edecek. Fuar kapsamında düzenlenecek özel etkinliklerle katılımcı firmalara ve ziyaretçilere ticari alanda rekabet gücünü artıracak çözüm önerileri sunulacak."