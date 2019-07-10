E-ticaret siteleri çocuk dostu olacak

BUGÜN NELER OLDU

TOBB E-ticaret Meclisi Üyesi, Ticimax E-ticaret Sistemleri Kurucusu Cenk Çiğdemli, çocukların e-ticaret sitelerine olan ilgisinin son yıllarda artış gösterdiğini belirterek, "Özellikle yaz aylarında bu ilgi üç kat artıyor. Çocuk dostu siteler ön plana çıkıyor" dedi. Alışverişi yapan yetişkinler olsa da, ne alınacağı konusunda çoğu zaman çocukların karar mercii olduğunu dile getiren Çiğdemli, çocukların en çok spor giysi, elektronik ve oyun kategorisinde internet araması yaptığını belirtti. Çiğdemli, çocuk dostu online mağaza konseptlerinin trend haline geldiğini de sözlerine ekledi.