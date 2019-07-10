En doğru ürün yolda çıkan

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BUGÜN NELER OLDU

Dünyada birçok girişim, kuruluş aşamasındaki fikirden çok farklı bir fikirle yoluna devam ediyor ya da o fikri gerçekleştirmek için yola çıktığında çok daha farklı bir şey icat ediyor. Youtube'un çıkış hikayesi de böyle yosundan enerji üretmek için yola çıkan iki bilim insanının enerjiyi üretmeyi sağlarken kozmetik ürün geliştirmesi de...Yaratıcılığın ve girişimlerin en güzel tarafı da aslında bu üzerinden gidilen yolun verdiği heyecan. Bu hafta sayfada yer verdiğimiz Cardata girişiminin hikayesi de benzer bir şekilde ilerleyeceğe benziyor. Firmalara araç bilgisi ve fiyatlama konusunda bilgi sağlama üzerine kurulan firmanın çıktığı yolda yeni ürünleri gelecek.Araçlara takılacak bir cihazla sürüş kalitesinden aracın kullanım özelliklerine kadar birçok veriyi toplamaya hazırlanan firma bunun için test aşamasına kadar da gelmiş. Bu fikir aslında şu anda bazı sigorta firmaları tarafından cep telefonu ile hayata geçirilmiş durumda ama cep telefonu istenilen düzeyde veriyi sağlayamıyor.Cardata'nın Türkiye Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, firmanın araç takibi ile elde edeceği veri dışında bir çözüm daha geliştirdiklerini söylüyor. O da trafik ile alakalı olacak. Trafik takip sistemleri de otonom araçların yayılmasıyla daha da önemli hale gelecek. Otonom araçlardan öncesinde de özellikle İstanbul için geliştirlecek bir çözüm oldukça önemli.Ürünlerin detaylarından çok beni ilgilendiren tarafı otomobil bilgisi toplama işiyle başlayıp başka katma değerli ürünler üretebilmek. Tüm firma yöneticilerine de naçizane tavsiyem garaj kültüründen vazgeçmeyin.