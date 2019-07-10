Hükümet kamu işçisine teklifini sundu

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Kamuda çalışan yaklaşık 200 bin işçinin 2019-2020 döneminde ücretlerine yapılacak zam oranının belirleneceği Toplu İş Sözleşmesi'yle ilgili ikinci toplantı dün yapıldı. Hükümet, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ev sahipliğinde yapılan toplantıda 3 bin 500 liradan az alan kamu işçisinin ücretinde 60 TL artış, tüm işçilere 2019'un ilk 6 ayında yüzde 5, ikinci altı ay içinse yüzde 4 zam teklif etti. Basına kapalı gerçekleşen toplantının ardından basın mensuplarına bilgi veren Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, "Bu rakamın bizim için müzakere edilecek, konuşulacak bir tarafı yok. Arzumuz nefes alabilecek bir ücret almak" dedi. Türk-İş 19 Haziran'daki ilk toplantısında, en düşük ücretlerin 3 bin 500 liraya yükseltilmesi, tüm kamu işçilerine seyyanen brüt 300 lira zam, ilk 6 ay yüzde 15, ikinci, üçüncü ve dördüncü 6 aylarda enflasyon artı 3 puan refah talebinde bulunmuştu.