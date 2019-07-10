İstanbul 131.6 milyar $ marka değeri ile zirvede

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Türkıye'de 30 büyükşehir arasında 131.6 milyar dolar marka değeri ile İstanbul ilk sırada yer alırken bunu 35.5 milyar dolarla Ankara, 24.2 milyar dolarla İzmir takip etti. Brand Finance ve Curiocity iş birliği ile ilk kez Türkiye büyükşehirleri için yapılan "TURKEY METROPOL 30" araştırması şehirlerin marka değerleri ve marka güçlerini ortaya koydu. "Toplum", "Yatırım Ortamı" ve "Üretim Gücü" yönlerinden analiz edilen araştırma sonuçlarına göre de Türkiye metropollerinin marka gücü belirlendi. İstanbul, 100 üzerinden aldığı 88.6'lık puanla marka gücü en yüksek büyükşehir oldu. Brand Finance Türkiye Direktörü Muhterem İlgüner, büyükşehir yasası ile sınırların ilgili ilin mülki sınırı ile örtüşüyor olmasının çalışmayı kolaylaştırdığını, büyükşehirlerle ilgili erişilebilir ve güvenilir istatistiki verilerin elde edilmesinin ve derlenmesinin mümkün olduğunu belirtti.