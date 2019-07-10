JOOM, Türk üretici ve mallarına yer verecek

BUGÜN NELER OLDU

GLOBAL e-ticaret platformu JOOM, Türk üreticileri ve markaları bünyesine katarak, e-ticaret ve B2C yurt dışı satış alanlarında sunduğu çözümlerden faydalanmalarına ve dünya geneline ihracat yapmalarına olanak sağlayacak. 2016 Haziran ayında kurulan ve Avrupa'nın en hızlı büyüyen mobil e-ticaret uygulaması olan JOOM, kısa sürede 200 milyondan fazla kullanıcıya ve 1 milyon adet günlük sipariş hacmine ulaştı. 2019 yılından itibaren Türk satıcıları aktif olarak platformuna dahil eden JOOM, Türk üreticilerinin ve Türk mallarının dünyaya açılan kapısı olacak.