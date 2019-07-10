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Son dakika bugün ne kadar? Gram, tam ve çeyrek altın fiyatları burada (11 Temmuz 2019)

Yatırım yapmak isteyenler ya da sevdiklerini mutlu etmek isteyenler altın almayı tercih ediyor. Vatandaşlar kuyumcuya uğramadan önce son dakika ile ilgili Google arama motoru üzerinden araştırma yapmayı sürdürüyor. Peki Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram, tam ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte son dakika piyasa gelişmeleri…

Giriş Tarihi: 11.7.2019 07:10 Güncelleme Tarihi: 11.7.2019 07:11
Son dakika Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram, tam ve çeyrek altın fiyatları burada (11 Temmuz 2019)

Günlük altın fiyatlarına ilişkin son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Döviz kurlarından etkilenerek inişli ve çıkışlı bir grafik ortaya koyan istikrarlı duruş sergileyemeyen fiyatları vatandaşlar tarafından bugün ne kadar? Gram, tam ve çeyrek fiyatları ne kadar oldu? gibi sorularla yoğun olarak araştırmalarını sürdürüyor. En güncel gelişmeleri sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz. Peki, Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram, tam ve çeyrek fiyatları ne kadar oldu? İşte tüm son dakika detayları…

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? (11 TEMMUZ 2019)

Altın fiyatlarına ilişkin tüm son dakika gelişmelerini sizler için hazırladığımız haberimizde bulabilirsiniz…

İşte detaylar;

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Son dakika Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram, tam ve çeyrek altın fiyatları burada (11 Temmuz 2019)
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