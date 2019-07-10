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haberi: bugün ne kadar oldu? Gram, tam ve fiyatları 11 Temmuz

ile ilgili gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Özellikle döviz kurlarında yaşanan artışlar veya inişlerden doğrudan etkilenen yatırım aracı bugüne nasıl başladı? Özellikle yatırımcılar ve yeni satın alacak olan bireyler konuyla yakından ilgileniyor. Peki, oldu? Sabah.com.tr olarak 11 Temmuz gram, tam, yarım, cumhuriyet, ata ve fiyatlarını sizler için hazırladık...

Giriş Tarihi: 11.7.2019 01:19
Son dakika haberi: Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Gram, tam ve çeyrek altın fiyatları 11 Temmuz

Altın fiyatlarında yaşanan gelişmeler vatandaşlar tarafından takından takip ediliyor. Özellikle yaz sezonunun gelmesi ile birlikte düğünler sıklaşmış durumda bulunuyor. Düğünlerde akla gelen ilk takı türü olan altının gün içindeki değişimleri ve iniş çıkış grafiği bireyler tarafından merak ediliyor. Biz de Sabah.com.tr olarak gram, tam, yarım, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatlarını sizler için hazırladık. İşte altın fiyatları bugün ne kadar sorusunun yanıtı...

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? (11 TEMMUZ 2019)

Altın fiyatları ile ilgili tüm gelişmeleri bu başlık altından takip edebilir. Canlı sayfamızdan anlık değişimleri gözlemleyebilirsiniz...

GRAM ALTIN NE KADAR?

Son dönemde çeyrek altının yükselmesi ile birlikte en çok tercih edilen altın türleri arasında olan gram bugün, 258,99 liradan satın alınırken, 259,06 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

Ülkemizde en çok tercih edilen yatırım aracı olan çeyrek altın bugün, 412,18 liradan satın alınırken, 421,53 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Yarım altın fiyatları da bireyler tarafından takip edilen araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. Bugün 821,79 TL'den alınırken 834,07 TL'den satılıyor.

TAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Tam altın fiyatlarında son durum şu şekilde; 1.648,73 TL'den alınan tam altın 1.680,98 TL'den satılıyor. Genelde uzun vadeli birikim aracı olarak tercih edilir ve kolay kolay bozdurulmaz.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış: 1.711,00

Satış: 1.737,00

ATA ALTIN

ALIŞ: 1.700,25

SATIŞ: 1.742,82

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Son dakika haberi: Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Gram, tam ve çeyrek altın fiyatları 11 Temmuz
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