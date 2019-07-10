Tek hane için 5 yıl topyekûn savaş

BUGÜN NELER OLDU

Hükümet, enflasyonu tek haneye çekmek, yüksek faizlerle mücadele için Kalkınma Planı kapsamında 5 yıllık reçeteyi hazırladı. Gıda fiyatlarının enflasyon üzerindeki baskısının azaltılmasından ürün gözetim mekanizması kurulmasına, yerli üreticinin korunmasından referans faizler oluşturulmasına kadar birçok alanda yeni tedbirler devreye girecek. Plan döneminde Merkez Bankası dijital para çıkaracak, Katılım Reasürans Fonu yaşama geçirilecek, İstanbul Finans ve Teknoloji üssü kurulacak. Takas ticareti için ödeme sistemi oluşturulacak.Enflasyonu kademeli olarak yüzde 5'e düşürmeyi amaçlayan ihtiyatlı para politikası önlemleri maliye ve gelirler politikaları tarafından desteklenecek. Finansal istikrarın gözetilmesine yönelik rezerv artırıcı uygulama ve araçlar çeşitlendirilecek. Hükümet ve Merkez Bankası enflasyon hedefini birlikte belirlemeyi sürdürecek. Merkez, fiyat istikrarının sağlanması temel amacı doğrultusunda parasal aktarım mekanizmasının etkin işleyişi için tüm araçları kararlı ve bağımsız bir şekilde kullanmaya devam edecek.Tarım ürünlerinde arz ve rekolte tahminlerinin sağlıklı yapılabilmesine imkân veren erken uyarı sistemi kurulacak. Gıda ürünlerinde fiyat dalgalanmasının büyük veri ve ileri analitik yöntemler kullanılarak yakından takip edileceği Ürün Gözetim Mekanizması hayata geçirilecek. Enflasyonla mücadeleye yönelik toplumsal mutabakat güçlendirilecek.Gıda fiyatlarının enflasyon üzerindeki baskısını azaltmak için lojistik ve depolama alanlarında gerekli düzenlemeler yapılacak. Tarımda bölge ve ürün bazında planlama yapılacak. Soğuk depo zincirleri desteklenecek. Taşıma araçları modernizasyonu ve dönüşümü teşvik edilecek.