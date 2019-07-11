Küresel yatırım hamlesi

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye, 5 yıllık kalkınma döneminde ekonomi ve yatırım alanında tarihi hamlelere imza atmaya hazırlanıyor. Özel yatırımlara yasal koruma geliyor, "yatırım ombudsmanlığı" sistemi kuruluyor, yatırımlar tek bir muhatap üzerinden tamamlanacak, yasalardaki aleyhe hükümler geriye işletilemeyecek. Ruhsat, lisans işlemleri hızlanacak, bakanlıklarda "yatırım koordinasyon" birimleri kurulacak. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi daha güçlü ve aktif bir yapıya kavuşturulacak. Gelişmiş iş ve yatırım ortamı başlığı altında, yerli ve yabancı yatırımcıyı hukuki korumaya alacak Kalkınma Planı'ndaki önemli başlıklar şöyle:Özel yatırımlara ilişkin çerçeve bir hukuki düzenleme yapılacak. Bürokratik ve hukuki öngörülebilirlik artırılacak. Yatırımcı güvenini pekiştiren, aleyhe hükümlerin geçmişe yürümezliğini garanti altına alan mevzuat yenileme çalışması yapılacak. Türkiye'nin uluslararası doğrudan yatırımlar açısından daha fazla cazip hale gelmesi için güçlü bir hukuki altyapı oluşturulacak. Yatırımlara ilişkin uyuşmazlıkların çözümlenmesi için uluslararası standartlarda çözüm yollarının yaygınlaştırılmasına yönelik altyapı güçlendirilecek. Kamu idareleri ile yatırımcı arasında "yatırım ombudsmanlığı" sistemi kuruluyor.Yatırıma yönelik ruhsat, lisans işlemlerinin sonuçlandırma süresi ilan edilecek. Öngörülen süreden sapma olması durumunda yeni süre gerekçesiyle yatırımcıya bildirilecek. Yatırım işlemleri tek bir muhatap üzerinden kısa sürede tamamlanacak. Yatırımlara ilişkin izin, onay ve ruhsat gibi işlemlerin hızlı ve düşük maliyetli olmasını sağlayacak bilgi sistemi oluşturulacak. Bakanlıklarda "Yatırım Koordinasyon" birimleri oluşturulacak. Öncelikli sektörlerde "Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı" uygulanacak.esnek, hibe desteği içeren yatırım teşvik sistemine geçilecek. Küresel yatırımlar için proje bazlı teşvikte stratejik, ileri teknoloji ürünlerine öncelik verilecek. Komple yeni yatırım için özelleştirilmiş teşvikler uygulanacak. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ile temas sağlayacak "Yatırım Koordinasyon Birimleri" oluşturulacak. Yatırımlara ilişkin izin, onay ve ruhsat gibi süreçlerin izlenmesine yönelik merkezi Yatırım Bilgi Sistemi oluşturulacak.Yatırımcıların katlandıkları finansman maliyetlerinin düşük seviyede istikrar kazanmasını sağlayacak bir faiz politikası oluşturulacak. Standart Maliyet Modeli'ne ilişkin mevzuat düzenlemesi hayata geçirilecek. İş ve yatırım ortamına ilişkin hukuki sürecin iyileştirilmesi için adalet hizmetlerinde ihtisaslaşma sağlanacak. Ticari, fikri ve sınai haklara ilişkin davalar gibi bazı davaların il merkezlerindeki ihtisas mahkemelerinde görülebilmesine yönelik çalışmalar yapılacak. Kamu yatırımlarında imalat sanayi sektörleri, Ar-Ge, dijitalleşme, insan kaynakları, lojistik, enerji, tarım, turizm ve savunma sanayi alanlarına öncelik verilecek.Özel yatırımlara yasal koruma geliyor"Yatırım ombudsmanlığı" sıstemı kuruluyorYasalardaki aleyhe hükümler geriye işletilemeyecekRuhsat, lisans işlemleri hızlanıyorYatırımlar tek bir muhatap üzerinden tamamlanacakBakanlıklarda yatırım koordinasyon birimleri kurulacakYeni yatırımlar için özelleştirilmiş teşvikler geliyorYerli şirketler global yatırımcıyla buluşacakStandart maliyet modeline geçilecekKamu yatırımlarında öncelik imalat sektörü