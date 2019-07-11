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Tapu işlemlerinde yeni dönem başladı

Giriş Tarihi: 11.7.2019
Tapu işlemlerinde yeni dönem başladı
TAPU işlemlerinde bürokrasinin azaltılması, yurtdışındaki vatandaşların tapu işlemlerini bulundukları yerde yapabilmesi, metruk binaların gerekirse yıkılması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na yetki veren kanun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tapu işlemlerine fotoğraf yapıştırılması mecburiyeti kaldırıldı. Afet riski altındaki alanlarda ve parsellerde, bir yıl içinde planlanan yapım işine başlanılmamış veya yapım işi belirli bir seviyede durdurulmuş ve en az altı aydır inşai faaliyete devam edilmiyorsa sözleşmelerin feshi için hisseleri oranında maliklerin en az üçte iki çoğunluğuyla karar alınabilecek. ANKARA
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Tapu işlemlerinde yeni dönem başladı
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