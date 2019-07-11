THY’nin ikinci rüya uçağı İstanbul’da

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TÜRK Hava Yolları (THY), ABD'li uçak üreticisi Boeing'e 25'i kesin 5'i opsiyonlu olarak siparişini verdiği rüya uçak olarak adlandırılan B787- 9 'Dreamliner'lardan ikincisini de teslim aldı. THY'nin yolcu talebinin karşılaması ve uçuş deneyimlerini geliştirmesine olanak tanıyacak uçak dün İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı. Uzun menzilli rotalarda kullanılacak bu uçaklardan 4 adet daha ağustos ayı sonuna THY filosuna katılacak. Gövdesi tamamen kompozit olma özelliği taşıyan 787'lerin uzunluğu 63 metre, kanat genişliği 60 metre, yüksekliği 17 metre, menzili ise 14 bin 140 kilometre.