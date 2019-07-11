Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Ekonomi Haberleri > THY’nin ikinci rüya uçağı İstanbul’da

’nin ikinci rüya uçağı ’da

CEVDET ÖZDEMİR
CEVDET ÖZDEMİR Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 11.7.2019
THY’nin ikinci rüya uçağı İstanbul’da
TÜRK Hava Yolları (THY), ABD'li uçak üreticisi Boeing'e 25'i kesin 5'i opsiyonlu olarak siparişini verdiği rüya uçak olarak adlandırılan B787- 9 'Dreamliner'lardan ikincisini de teslim aldı. THY'nin yolcu talebinin karşılaması ve uçuş deneyimlerini geliştirmesine olanak tanıyacak uçak dün İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı. Uzun menzilli rotalarda kullanılacak bu uçaklardan 4 adet daha ağustos ayı sonuna THY filosuna katılacak. Gövdesi tamamen kompozit olma özelliği taşıyan 787'lerin uzunluğu 63 metre, kanat genişliği 60 metre, yüksekliği 17 metre, menzili ise 14 bin 140 kilometre.
piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
THY’nin ikinci rüya uçağı İstanbul’da
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN