BUGÜN NELER OLDU

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık maaşını ödemiyor İşleri Genel Müdürlüğü verilerine göre, Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 19 Eylül 2018'te değiştirilmesinden bu yana ABD, Kanada, Çin, Rusya, İtalya, Avustralya ve Yunanistan vatandaşlarının aralarında bulunduğu 981 yabancı yatırımcı, Türk vatandaşı oldu.Yönetmeliğin Resmi Gazete'de yayınladığı günden bugüne kadar Türk vatandaşı olmak isteyen 2 bin 700 yabancı yatırımda bulundu, 1 milyar dolara yaklaşan tutarda yabancı kaynaklı yatırım sağlandı. Türk vatandaşlığı kazanan yatırımcılar listesinde, İran 253 kişiyle ilk sırada yer aldı. İran'ı 143 kişiyle Irak, 97 kişiyle Yemen, 94 kişiyle Afganistan, 59 kişiyle Suriye, 58 kişiyle Filistin, 57 kişiyle Ürdün, 45 kişiyle Mısır, 21 kişiyle Çin ve 16 kişiyle Azerbaycan izledi.