Bulaşık deterjanından geleceğin otomobiline zor değil

BUGÜN NELER OLDU

142'nciyılını geride bırakan Henkel, dijital dönüşümden payını almak için inovatif ürünler geliştirmeye başladı. Geçtiğimiz günlerde Almanya'da gerçekleştirilen etkinlikte gazeteci ve analistlere şirketin yaşadığı dönüşümün yol haritası paylaşıldı.Henkel otomotiv endüstrisinde 300'ün üzerinde inovatif çözüm geliştirerek sektörün bir parçası haline gelmeyi hedefliyor. Bunun için yeni enerji türünün kullanılmasında, elektrikli otomobillerin hafifletilmesinde ve sürücüsüz araç teknolojilerinde değişecek hammadde ihtiyaçlarına yanıt vermeyi planlıyor.Otonom sürüş adını verdiğimiz sürücüsüz otomobiller kullanılırken Henkel'in kamera ve sensör üreticilerinin ihtiyacı olan hammaddeyi üretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.Her araçta ortalama 17 kg yapıştırıcı kullanıldığını düşünecek olursak, dönüşümle gelen yeni eklentiler Henkel'in hammade üretiminin daha fazla kullanılmasına sebep oluyor.Bugün internete bağlı 30 milyar cihaz var. Bu rakamın 2025'te 75 milyara ulaşması bekleniyor. İşlemcilerin mimarileri değişirken Henkel gibi kimya şirketlerinin yapı taşlarını hammadde olarak kullanıyor.