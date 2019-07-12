CHP’li belediye 2 aydır işçilerin maaşını ödemiyor

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Göreve gelir gelmez bin 750 işçinin çıkış talimatını vererek işçi kıyımına başlayan Adana'nın CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın 2 aydır işçi maaşlarını ödemediği öğrenildi. Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Ozan Gülaçtı, "Sosyal demokrat belediyeyiz diyorlar ama 2 aydır alın teri döken işçilerin maaşlarını ödemiyorlar. İşçiye ödenmesi gereken 40 milyon lira maalesef verilmedi" diye konuştu.Zeydan Karalar'ın geldiği günden itibaren işçiyi mağdur ettiğine dikkat çeken Gülaçtı, "Başkan ne zaman ağzını açsa 'para yok' diyor. Hükümetimiz her belediyeye ayrım yapmadan 4 ay boyunca hiçbir kesinti yapmadan paralarını gönderme kararı aldı. Her ay belediyenin kasasına 15-20 milyon lira giriyor. Bu işçilerin maaşları nereye gidiyor. Sosyal demokrat belediyeyiz diyorlar. Onların sosyal demokrat anlayışı lafta kaldı. Hem maaş ödemiyorlar hem de işçiyi çıkartıyorlar. İşçi maaşı önceliktir" şeklinde konuştu.