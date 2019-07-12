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Dolar bugün ne kadar oldu? Cuma kaç TL? Canlı alış ve satış fiyatları!

Her gün güncel olarak merak edilen piyasa değerlerinden biri de dolar fiyatlarıdır. Kişisel ihtiyaçlar, yatırım yapacaklar ya da yurt dışından ürün satın alacaklar için özellikle kuru bu konuda daha dikkat çekici ve önemli hale geliyor. Buna göre; ne kadar oldu? Cuma dolar fiyatları ile ilgili en doğru bilgiye sabah.com.tr’den ulaşabilirsiniz..

Giriş Tarihi: 12.7.2019 09:16
Dolar bugün ne kadar oldu? 12 Temmuz Cuma dolar fiyatları kaç TL? Canlı döviz alış ve satış fiyatları!

Dolar fiyatları hakkındaki son dakika gelişmelerini yakından takip eden vatandaşlar güncel olarak en doğru bilgiye ulaşmak istiyor. Günü gününe takip edilen ekonomi piyasasındaki denge grafiği bireylere de kişisel ekonomilerinde yardımcı oluyor. Bu yüzden güncel olarak "dolar fiyatları ne kadar?" araştırması yapan vatandaşlar için döviz kuru ile ilgili tüm bilgileri haberimizin devamında bulabilirsiniz..

DOLAR FİYATLARI NE KADAR? 12 TEMMUZ 2019 CUMA DOLAR FİYATLARI

Alış: 5,6765

Satış: 5,6814

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