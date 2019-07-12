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verimliliği yatırımında faizi devlet üstlensin

İBRAHİM ACAR Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 12.7.2019
Enerji verimliliği yatırımında faizi devlet üstlensin
ENERJI ithalatı için yılda 50-55 milyar dolar ödeyen Türkiye'nin bu alanda tasarruf yapması için enerji verimliliği yatırımlarına devlet desteği istendi. Bu alana yapılacak desteğin hem ekonomiyi canlandıracağını hem de ithalatı azaltacağını söyleyen Enerji Verimliliği Derneği Başkanı Murat Kalsın, enerji verimliliği yatırımları için finansmanla ilgili çalışma yapılması ve kamu bankaları üzerinden sanayiciye gerekirse faizsiz finansman kullandırılması gerektiğini belirtti. Kalsın, "Sadece faizlerin sübvanse edilmesi veya üstlenilmesi yeterli" dedi. Türkiye'nin enerji ihtiyacının yüzde 75'inin ithal edildiğini anlatan Kalsın, bu ithalat için yıllık yaklaşık 50-55 milyar dolar ödendiğini kaydetti. Kalsın, Türkiye'nin kendi enerjisini üretmediği ve yenilenebilir enerji yatırımlarını devam ettirmediği sürece ithalata mahkum olacağını söyledi.
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Enerji verimliliği yatırımında faizi devlet üstlensin
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