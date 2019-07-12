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genişlemeye hazırlanıyor

Giriş Tarihi: 12.7.2019
Euro Bölgesi genişlemeye hazırlanıyor
AB üyesi 19 ülkenin yer aldığı Euro Bölgesi, Bulgaristan ve Hırvatistan'ın da katılımıyla genişlemeyi planlıyor. Euro, küresel döviz piyasalarında ABD dolarından sonra en çok işlem gören ikinci para birimi konumunda bulunuyor. Başlangıçta 11 ülkenin kullandığı euro'yu halen 19 ülke kullanıyor. İngiltere ve Danimarka AB anlaşmalarından kaynaklanan haklarını kullanarak euro'ya geçmezken, İsveç ortak para birimini kullanmamayı yapılan referandum sonrası tercih ederek dikkat çekmişti. Bulgaristan ve Hırvatistan, Euro Bölgesi'ne katılma taleplerini resmen iletmelerine rağmen, kriterleri yerine getirip getirmediklerinin değerlendirildiği süreci bekliyorlar.
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Euro Bölgesi genişlemeye hazırlanıyor
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